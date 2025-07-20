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22:29, 20 июля 2025Россия

Алаудинов раскрыл последствия драки у бассейна в Луганске

Алаудинов: Участвовавший в драке у бассейна военный отправлен на передовую
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Военнослужащий-чеченец, участвовавший в драке у бассейна в Луганске, отправлен на передовую. Последствия инцидента раскрыл генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.

«Я его не уважаю, считаю, что он поступил не по-мужски. В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне (...) Он находится на данный момент непосредственно на передовой. Он был отправлен на передовую, туда, где он и должен был находиться изначально», — сказал Алаудинов.

Он отметил, что второй участник конфликта, профессиональный боец ММА Максим Дивнич, должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Ранее участник спецоперации и профессиональный боец ММА Максим Дивнич опубликовал видеозапись драки в бассейне в Луганске, участниками которой был он, а также военнослужащий из Чечни, который кричал: «Ты еще не знаешь, что такое "Ахмат"».

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