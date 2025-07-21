Алаудинов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов призвал ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, в стране за межнациональный или межконфессиональный конфликт должна быть очень жесткая степень наказания.

«Поэтому я надеюсь, что и руководство страны, и наши представители органов всех ветвей власти сделают весь максимум для того, чтобы в нашей стране не было возможно раскачать ситуацию на межнациональной или межконфессиональной почве», — сказал он.

Алаудинов также заявил, что ни один преступник не должен озвучиваться по национальному признаку, так как у преступления нет национальности, но есть лицо, его совершившее. Также он призвал уделять особое внимание теме противостояния разжиганию межнациональной розни, так как Россия находится в состоянии конфликта с внешним врагом.

Ранее стало известно, что в одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку и угрожал окружающим «Ахматом». Из-за последнего факта спортсмен Максим Дивнич потребовал реакции от командира подразделения. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к спецназу и уже отправлен на передовую. Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга.