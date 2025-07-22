В России указали на проблему после драки соратника «Русской общины» с чеченцем в ЛНР

Военблогер Подоляка: Конфликт в ЛНР обнажил проблему отмазки через СВО

Конфликт руководителя спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова и бойца ММА и соратника «Русской общины» Максима Дивнича после драки с участием чеченского солдата Алихана Берсаева в Луганской народной республике (ЛНР) обнажил проблему, связанную со спецоперацией (СВО). О ней написал военблогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«Называется эта проблема — отмазка от преступлений через СВО. Не буду называть таксы за это (кому надо она хорошо известна), но этот вид злоупотреблений к сожалению, не только имеет место быть, но и пока только развивается», — написал Подоляка.

По его словам, то же самое можно говорить и о проблеме липовых участников боевых действий, которых довольно много среди чиновников мелкого и среднего звена. Они полагают, что участие в СВО поможет им ускорить карьерный рост, добавил военблогер.

Как отметил Подоляка, чеченский солдат Алихан Берсаев, которого Дивнич обвинил в приставании к девушке в бассейне в ЛНР, числится бойцом 23-й бригады «Шторм-В» и «якобы кровью искупает свой долг перед родиной», так как ранее был осужден за вымогательство группой лиц в особо крупном размере. Берсаев, как следует из материалов соратника «Русской общины», искупает свой долг «в тылу, в бассейне, на крутой тачке, матеря окружающих и приставая к женщинам», указал Подоляка.

Военблогер допустил, что в боевом журнале Берсаев, которого обвинили в хулиганстве и приставании к женщине, числится как образцовый штурмовик и герой, которого вскоре могут представить к правительственной награде.

После чего он будет полностью чист перед законом (а еще утчастником БД, и будет бить себя в грудь со словами "я кровь проливал"). И уверен, что если вот прямо сейчас его не отправить в реальную штурмовую роту в реальный замес, в виду полной своей безнаказанности за прошлые преступления, он обязательно вернется к старому Юрий Подоляка военблогер

Подоляка назвал сложившуюся ситуацию колоссальной проблемой и выразил сожаление в связи с тем, что трактовку конфликта в сети увели в сторону межнациональной розни, хотя, по мнению военблогера, с этим он не связан. Почти наверняка, как отметил Подоляка, можно говорить о должностном преступлении Берсаева.

Об обвинениях Дивнича в адрес Берсаева стало известно 17 июля. Соратник «Русской общины» опубликовал видео драки с пьяным чеченцем, который угрожал окружающим спецназом «Ахмат», и обвинил его в приставании к девушке в бассейне в ЛНР. Берсаев же обвинил Дивнича в провокации и попытке «ввести раздор между религиями»

Алаудинов, комментируя ситуацию, объявил, что отправит Берсаева на передовую в зону СВО. Он добавил, что не уважает подравшегося военного и считает, что тот поступил не по-мужски. После того, как скандал с дракой получил распространение, Алаудинов опубликовал запись о существовании «ненастоящих русских», которые позорят честь и достоинство спецназа «Ахмат», о настоящих русских, а также призвал ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в России.