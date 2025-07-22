Названа оптимальная продолжительность здорового мочеиспускания

Metro: Мочеиспускание в среднем должно занимать не более 21 секунды

Продолжительность мочеиспускания может значительно различаться у разных людей, рассказал уролог Хамид Аббуди. Оптимальную продолжительность этого процесса, найденную исследователями из Технологического института Джорджии, назвало издание Metro.

В институте заявили, что в идеале здоровый процесс должен занимать не более 21 секунды. Ученые также обнаружили, что все млекопитающие весом больше трех килограммов опорожняют мочевой пузырь примерно за одинаковое время. Они напомнили, что в среднем мочевой пузырь человека вмещает от 400 до 600 миллилитров жидкости.

Комментируя результаты исследования, уролог-консультант Хамид Аббуди обратил внимание на то, что 21 секунда — это не жесткое правило. «Время, необходимое для мочеиспускания, может зависеть от таких факторов, как наполненность мочевого пузыря, потребление жидкости и индивидуальная анатомия... Главное — распознавать любые изменения в вашем "нормальном" режиме мочеиспускания», — уточнил он.

Ранее уролог Аббуди рассказал, сколько раз в день необходимо ходить в туалет. По его словам, у взрослых людей нормальная частота мочеиспускания составляет шесть-девять раз в сутки.