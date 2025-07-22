«Не факт, что теперь получится выехать за границу». Призыв в армию может стать круглогодичным. Что говорят адвокаты?

В Госдуме предложили призывать на военную службу в течение всего года

Во вторник, 22 июля, в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий введение круглогодичного призыва на военную службу. В случае принятия инициативы и подписания документа президентом новые нормы начнут действовать с 1 января 2026 года.

Поправки в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 11 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» предложили внести глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Они хотят расширить действующие временные границы призыва и производить мероприятия не дважды в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря), как сейчас, а в течение всего календарного года (с 1 января по 31 декабря).

При этом фактическая отправка призывников к местам прохождения военной службы останется прежней. Нововведения предусматривают лишь круглогодичное медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.

Авторы инициативы уверены, что проведение этих мероприятий в течение всего года позволит распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В чем суть законопроекта?

Андрей Красов в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что законопроект направлен на более эффективную и упорядоченную работу призывных комиссий.

Он обратил внимание, что инициатива предлагает разделить мероприятия, связанные с призывом. Сейчас, напомнил он, в них входит явка граждан в военкомат, прохождение медицинского освидетельствования и психологического отбора, а также участие в заседании призывной комиссии. Кроме того, продолжил депутат, призывникам необходимо в установленное время и место прибыть в военкомат для отправки на службу.

То есть прохождение медосвидетельствования, психологический профессиональный отбор и прибытие на приемную комиссию, мы предполагаем, необходимо осуществлять в течение года. А отправка к месту службы, также на основании указа президента, будет происходить в те же сроки, которые действуют сейчас, то есть с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря Андрей Красов первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

По мнению Красова, распределение потока призывников на весь год не только повысит качество работы призывных комиссий, но и сократит количество жалоб и будет выгодно подлежащим призыву гражданам.

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

Адвокат указал на плюсы от законопроекта для призывников

Военный адвокат Александр Передрук отметил, что новый законопроект фактически является продолжением ранее подписанного закона об исполнении решения о призыве в армию в течение года.

Юрист напомнил, что существенные изменения законодательства произошли весной 2025 года. Согласно им, решение о призыве на военную службу действует в течение года с момента его принятия. В случае если оно не было реализовано, а у призывника, к примеру, появились заболевания, препятствующие службе, он вправе сообщить в военный комиссариат о возникновении у него обстоятельств, являющихся основанием для принятия иного решения призывной комиссии, в том числе об освобождении от военной службы.

Новая же инициатива, отметил он, направлена на то, чтобы проводить призыв в течение всего года, за исключением самих отправок на службу. Это, продолжил эксперт, повлечет за собой привлечение к работе в военкоматах врачей, которые имеют постоянную работу в медучреждениях. Для этого, предположил эксперт, потребуются дополнительные экономические вложения.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Он также заявил о плюсах законопроекта для призывников. Так, это может помочь гражданам эффективнее обжаловать решение о призыве в случае несогласия с ним. Передрук отметил, что между признанием годным по состоянию здоровья к военной службе с последующим вынесением решения о призыве и отправкой к месту службы может пройти достаточно много времени, за которое суд проверит законность вынесенного решения.

Кроме того, продолжил юрист, призывникам не нужно бояться, что сразу после медицинского освидетельствования их отправят в воинскую часть и лишат возможности эффективно обжаловать решение.

Вместе с тем он обратил внимание на ряд открытых вопросов, в частности соблюдение общественных интересов в случае призывных мероприятий в отношении, например, педагогов, которые должны будут проходить медкомиссию во время работы и отвлекаться от работы. Также, продолжил он, в случае принятия законопроекта необходимо будет привести в соответствие и ситуацию, к примеру, с ИТ-отсрочками.

В свою очередь, адвокат Дмитрий Джулай указал, что если раньше в перерывах между призывами призывник мог выехать, например, за границу при наличии приписного или справки от военкомата, то теперь «не факт, что у людей призывного возраста это получится».