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14:51, 22 июля 2025Спорт

Российские синхронистки остались без золота чемпионата мира в группе

Российские синхронистки выиграли серебряные медали чемпионата мира в группе
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай. Фото: Claudia Greco / Reuters

Российские синхронистки не смогли завоевать золото чемпионата мира в группе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В технической программе россиянки получили 300,6183 балла и стали вторыми. Золото выиграла сборная Китая с результатом 307,8001 балла. Бронза досталась испанкам (294,8575 балла).

Российские синхронистки пропускали три предыдущих чемпионата мира из-за отстранения. До этого, с момента введения технической программы в качестве отдельной дисциплины в 2007 году, они выигрывали каждую из них.

21 июля российские синхронистки впервые за 24 года остались без золота в соревнованиях дуэтов. Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали, пропустив вперед команды Китая и Австрии.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре продлится до 3 августа. На счету российских спортсменов два золота, оба завоевал синхронист Александр Мальцев.

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