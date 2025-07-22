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16:29, 22 июля 2025Интернет и СМИ

Трех журналистов задержали на пикете в Москве

Полиция задержала журналистов Иванову, Петрову и Жарова на пикете у Госдумы
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Полиция задержала журналистку «Ъ» Божену Иванову, а также корреспондентов RusNews Юлию Петрову и Константина Жарова во время освещения ими пикета в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале RusNews.

Уточняется, что пикет у здания Госдумы проводил глава штаба бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина Дмитрий Кисиев.

Петрову и Жарова доставили в Тверской отдел полиции. Журналистам выписали протоколы по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Затем представителей прессы отпустили.

Ранее сообщалось, что следователи задержали главного редактора российского издания Baza Глеба Трифонова по делу о превышении полномочий со стороны полицейских. Уточнялось, что процессуальный статус журналиста еще не определен.

Утром во вторник, 22 июля, также стало известно об обысках в офисе Baza. В редакции заявили, что правоохранители изъяли из офиса технику и документы. В Следственном комитете России сообщили, что в Москве возбудили дело в отношении сотрудников полиции, которые передавали данные Telegram-каналу Baza.

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