В офисе Baza начали изымать технику и документы

Baza заявила, что правоохранители изымают технику и документы в ее редакции

Правоохранители начали изымать технику в редакции российского издания Baza, где проходят обыски. Об этом СМИ сообщило в Telegram-канале.

«Силовики изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе "Базы"», — говорится в заявлении.

В издании указали, что двое его сотрудников находятся в редакции с правоохранителями, с ними нет связи. Одну журналистку также увезли в полицию, у нее забрали всю технику. Кроме того, как уточнили в Baza, по-прежнему неизвестно местонахождение главреда Глеба Трифонова.

Утверждается, что правоохранители не сообщают журналистам суть претензий.

Ранее в Следственном комитете (СК) России сообщили, что в Москве возбудили дело в отношении сотрудников полиции, которые передавали данные Telegram-каналу Baza. Речь идет о статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Об обысках в офисе Baza стало известно утром во вторник, 22 июля. В редакции заявили, что полиция и ОМОН также пришли в квартиру главного редактора Глеба Трифонова. По словам соседей журналиста, его увезли в неизвестном направлении.