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13:16, 22 июля 2025Бывший СССР

В Раде захотели наказать спикера парламента

Нардеп Геращенко: Мы хотим отстранить спикера Рады Стефанчука от заседаний
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Thomas Peter / Reuters

Партия «Европейская солидарность» захотела отстранить спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука от ведения двух заседаний парламента. Об этом сообщила депутат партии Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«"ЕС" инициировала процедуру отстранения Р. Стефанчука от ведения заседаний ВР на 2 пленарных заседания за грубое нарушение регламента. Начали рассмотрение этого вопроса!», — написала нардеп.

Ранее в интернете распространился дипфейк поцелуя (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) депутатов Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Даниила Гетманцева.

До этого Стефанчук заявил, что Верховная Рада готовит законопроект о выборах после окончания боев. По его словам, депутаты готовят «разные базовые сценарии» и будут решать многие организационные вопросы, чтобы украинцы могли реализовать «фундаментальное конституционное право на выбор».

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