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09:13, 23 июля 2025Спорт

45-летняя Винус Уильямс выиграла первый матч после возвращения в теннис

Винус Уильямс обыграла Стирнс в первом матче после возвращения в теннис
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

45-летняя американка Винус Уильямс выиграла первый матч после возвращения в теннис. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне обыграла соотечественницу Питон Стирнс. Игра прошла в ночь на среду, 23 июля, и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Уильямс. Теннисистки провели на корте 1 час и 37 минут.

Уильямс на данный момент не входит в число первой тысячи рейтинга WTA. Стирнс является 35-й ракеткой мира. В следующем круге Уильямс встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх, находящейся на 24-й строчке рейтинга WTA.

Ранее Винус Уильямс объяснила решение вернуться в теннис. 45-летняя спортсменка отметила, что скучала по большому спорту. Пауза в ее карьере длилась больше года.

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