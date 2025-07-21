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10:33, 21 июля 2025Спорт

45-летняя Винус Уильямс объяснила решение вернуться в теннис

Винус Уильямс о возвращении на корт: Я скучала по теннису
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Винус Уильямс

Винус Уильямс. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Американская теннисистка Винус Уильямс объяснила решение вернуться в теннис. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

45-летняя спортсменка отметила, что скучала по большому спорту. «Когда вы играете, вы преодолеваете так много трудностей: ваших противников, условия, часто вам приходится преодолевать себя. Все это очень увлекательно», — добавила Уильямс.

Уильямс-старшая в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне сыграет с 23-летней американкой Пейтон Стирнс. Игра пройдет 21 июля.

В последний раз Винус Уильямс выходила на корт в марте 2024 года. Тогда в первом раунде турнира в Майами она уступила россиянке Диане Шнайдер.

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