Актер из «Слова пацана» ушел на СВО после ареста по делу о разбое с убийством. Что известно о его судьбе?

Актер Сергей Базанов, снявшийся в популярном российском сериале «Слово пацана», отправился на специальную военную операцию (СВО). Он согласился поехать на фронт после ареста за разбой с убийством.

Артиста обвинили в расправе над предпринимателем, совершенной в 2011 году. Фигурантами данного дела были еще четыре человека — трое из них также заключили контракты на участие в боевых действиях на Украине. Правоохранительные органы сумели задержать бандитов в 2023 году.

При этом наказание в полной мере получил лишь один человек из пятерых — Сухроб Хайдаров. Он не стал сотрудничать со следствием, сделав вид, что не знает русского языка. В итоге обвиняемый был приговорен к 20 годам колонии.

Базанов проходил по делу о вооруженном разбое и убийстве

Как сообщает «МК», жертвой преступников, в числе которых оказался и актер из «Слова пацана», были перевозчики денег — отец и сын Дзабиевы. Они владели небольшой фирмой по реализации овощей и в день преступления вышли из офиса с 900 тысячами долларов на руках.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Налетчики подготовились к разбою заранее — в течение нескольких дней они следили за Дзабиевыми, а также оформили на чужое лицо машину с фальшивыми номерами. Кроме того, они намеренно вышли на дело без сотовой связи, чтобы не допустить отслеживания по телефонам. Когда коммерсанты вышли из здания и попытались уехать, злоумышленники преградили им дорогу иномаркой.

Тогда Хайдаров нанес несколько сильных ударов по голове Дзабиева-старшего, после чего мужчина рухнул обратно в салон в автомобиля. Его сын попытался оказать сопротивление: он открыл огонь по нападавшим из травматического пистолета. Началась перестрелка, в ходе которой преступники застрелили Дзабиева-старшего и скрылись с деньгами на машине. Предприниматель скончался в больнице от тяжести травм.

Звезда «Слова пацана» Кологривый устроил пьяный дебош

В ночь на 19 марта актер Никита Кологривый, получивший известность после выхода сериала «Слово пацана», напал на сотрудников одного из заведений в Новосибирске. Он пытался склонить к близости официантку, а также укусил ее за ногу.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, артист начал приставать к сотруднице, предлагая ей провести с ним ночь, а после отказа стал заламывать девушке руки. В итоге Центральный районный суд Новосибирска арестовал Кологривого по делу о мелком хулиганстве на семь суток.

Сам актер не стал обжаловать решение суда, он также принес извинения пострадавшей. Изначально прокурор просил суд арестовать звезду на 15 суток, объясняя необходимость этого тем, что инцидент с участием Кологривого вызвал широкий общественный резонанс.