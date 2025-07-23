В России отреагировали на массированную DDoS-атаку в Крыму

Депутат Чепа назвал DDoS-атаку в Крыму попыткой запугивания

В массированной DDoS-атаке в Крыму нет ничего неожиданного, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своей реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма сообщило о том, что в регионе возникли проблемы со связью из-за массированной DDoS-атаки на крупных операторов фиксированной связи.

«Украинские спецслужбы продолжают пытаться неким образом мешать нормальной жизни регионов наших, пытаются таким образом как бы запугивать людей», — сказал он.

Ранее стало известно, что из-за массовой DDoS-атаки перестали работать сайт и приложение РЖД. При этом кассы на вокзалах и станциях работали штатно, уточнили в компании.

До этого сообщалось о высокоуровневых атаках из-за рубежа на сервисы Федеральной налоговой службы (ФНС). В ведомстве подчеркнули, что данные пользователей надежно защищены.

