В Крыму возникли проблемы со связью

Мининформ Крыма заявило о возможных проблемах со связью из-за DDoS-атаки

В Крыму возникли проблемы со связью из-за DDoS-атаки. Об этом предупредило Министерство внутренней политики, информации и связи региона в Telegram.

«В Крыму осуществляется массированная DDos-атака на крупных операторов фиксированной связи», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из-за атаки в Крыму могут возникать проблемы со связью. В министерстве подчеркнули, что технические специалисты проводят все необходимые работы.

Ранее стало известно, что из-за массовой DDoS-атаки перестали работать сайт и приложение РЖД. При этом кассы на вокзалах и станциях работали штатно, уточнили в компании.

До этого сообщалось о высокоуровневых атаках из-за рубежа на сервисы Федеральной налоговой службы (ФНС). В ведомстве подчеркнули, что данные пользователей надежно защищены.