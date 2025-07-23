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11:37, 23 июля 2025Интернет и СМИ

В Крыму возникли проблемы со связью

Мининформ Крыма заявило о возможных проблемах со связью из-за DDoS-атаки
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Крыму возникли проблемы со связью из-за DDoS-атаки. Об этом предупредило Министерство внутренней политики, информации и связи региона в Telegram.

«В Крыму осуществляется массированная DDos-атака на крупных операторов фиксированной связи», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из-за атаки в Крыму могут возникать проблемы со связью. В министерстве подчеркнули, что технические специалисты проводят все необходимые работы.

Ранее стало известно, что из-за массовой DDoS-атаки перестали работать сайт и приложение РЖД. При этом кассы на вокзалах и станциях работали штатно, уточнили в компании.

До этого сообщалось о высокоуровневых атаках из-за рубежа на сервисы Федеральной налоговой службы (ФНС). В ведомстве подчеркнули, что данные пользователей надежно защищены.

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