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13:16, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Сервисы ФНС подверглись высокоуровневым атакам из-за рубежа

Сервисы ФНС России подверглись высокоуровневым DDoS-атакам
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила, что ее сервисы подверглись высокоуровневым DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом пресс-служба ведомства заявила РИА Новости.

«ФНС России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки с 8:00 19.05.25 и по настоящее время из-за рубежа на электронные сервисы службы», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что данные пользователей надежно защищены и что злоумышленникам не удалось проникнуть в инфраструктуру ФНС. При этом в ведомстве предупредили о возможных кратковременных перебоях с доступом к электронным сервисам налоговой.

Ранее сообщалось, что во вторник, 20 мая, возник масштабный сбой в работе российских сервисов. Он затронул сайты «Госключа», системы электронного документооборота СБИС, порталов ФНС и «Честный знак». Предположительно, причиной неполадок послужила атака украинских хакеров.

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