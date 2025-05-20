Сервисы ФНС подверглись высокоуровневым атакам из-за рубежа

Сервисы ФНС России подверглись высокоуровневым DDoS-атакам

Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила, что ее сервисы подверглись высокоуровневым DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом пресс-служба ведомства заявила РИА Новости.

«ФНС России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки с 8:00 19.05.25 и по настоящее время из-за рубежа на электронные сервисы службы», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что данные пользователей надежно защищены и что злоумышленникам не удалось проникнуть в инфраструктуру ФНС. При этом в ведомстве предупредили о возможных кратковременных перебоях с доступом к электронным сервисам налоговой.

Ранее сообщалось, что во вторник, 20 мая, возник масштабный сбой в работе российских сервисов. Он затронул сайты «Госключа», системы электронного документооборота СБИС, порталов ФНС и «Честный знак». Предположительно, причиной неполадок послужила атака украинских хакеров.