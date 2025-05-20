Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:11, 20 мая 2025Интернет и СМИ

В России произошел сбой у нескольких сервисов из-за атаки украинских хакеров

Mash: В работе СБИС и сайта ФНС произошел сбой из-за атаки хакеров
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

В России из-за атаки украинских хакеров произошел сбой в работе нескольких сервисов. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Так, неполадки наблюдаются у системы электронного документооборота СБИС. «Около четырех миллионов пользователей жалуются, что из-за этого не могут отправлять и получать документы, подписывать договоры», — отметили в материале. По данным издания, сроки восстановления системы неизвестны.

Отмечается, что из-за кибератаки также возникли перебои в работе сайта Федеральной налоговой службы (ФНС) и портала «Честный знак».

Ранее в мае россияне уже сталкивались с массовым сбоем в работе различных сервисов. 15 мая пользователи жаловались на работу сервисов Twitch, TikTok, Discord, а также на неполадки у приложений некоторых банков и мобильных операторов. Количество жалоб составило несколько тысяч.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали вокруг звонка Путина Трампу

    Коррупцию в России охарактеризовали фразой «бери от жизни все»

    Перечислены несколько ранних и часто упускаемых признаков деменции

    Масштабный сбой в работе российских сайтов затронул «Госключ»

    Появились кадры задержания обеспечивавших работу маркетплейса по продаже наркотиков

    В Госдуме раскрыли детали подготовки мирного договора с Украиной

    Раскрыта судьба пережившего клиническую смерть в Турции россиянина

    Науседа объявил Балтийское море ареной сражения России и Эстонии

    Генерал США призвал готовиться к войне с Китаем на своей территории

    Родители нашли у российской школьницы интимную переписку с 22-летним судимым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости