В России произошел сбой у нескольких сервисов из-за атаки украинских хакеров

Mash: В работе СБИС и сайта ФНС произошел сбой из-за атаки хакеров

В России из-за атаки украинских хакеров произошел сбой в работе нескольких сервисов. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Так, неполадки наблюдаются у системы электронного документооборота СБИС. «Около четырех миллионов пользователей жалуются, что из-за этого не могут отправлять и получать документы, подписывать договоры», — отметили в материале. По данным издания, сроки восстановления системы неизвестны.

Отмечается, что из-за кибератаки также возникли перебои в работе сайта Федеральной налоговой службы (ФНС) и портала «Честный знак».

Ранее в мае россияне уже сталкивались с массовым сбоем в работе различных сервисов. 15 мая пользователи жаловались на работу сервисов Twitch, TikTok, Discord, а также на неполадки у приложений некоторых банков и мобильных операторов. Количество жалоб составило несколько тысяч.