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12:32, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Масштабный сбой в работе российских сайтов затронул «Госключ»

Масштабный сбой затронул СБИС, ФНС, «Госключ» и систему «Честный знак»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Масштабный сбой в работе российских сайтов затронул несколько российских сервисов, среди которых сайты «Госключа», системы электронного документооборота СБИС, Федеральной налоговой службы ФНС и системы «Честный знак». Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Отмечается, что проблемы с доступом к системам зафиксированы в 11 городах страны, а наибольше количество жалоб поступает от жителей из Москвы и Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщают пользователи из Смоленской, Калининградской, Магаданской, Свердловской, Нижегородской областей и Камчатского края.

Большинство пользователей жалуется на работу сайтов сервисов, а также на сбои в работе мобильных приложений.

Утром 20 мая сообщалось, что в России из-за атаки украинских хакеров произошел сбой в работе нескольких сервисов. В частности, были зафиксированы неполадки у системы электронного документооборота СБИС.

Ранее, 15 мая, был зафиксирован массовый сбой в работе различных сервисов, среди которых Twitch, TikTok, Discord, а также неполадки у приложений некоторых банков и мобильных операторов. Тогда количество жалоб составило несколько тысяч.

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