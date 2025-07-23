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15:40, 23 июля 2025Моя страна

Банда косолапых попыталась угнать каяк и удачно попала в кадр в России

Банда косолапых попыталась угнать каяк на Камчатке и удачно попала в кадр
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Медведица и два ее детеныша попытались угнать каяк и удачно попали в кадр на Камчатке. Их действия попали на видео очевидца, запись публикует Telegram-канал Amur Mash.

Банда косолапых, как заметно, спокойно ходит по каменистому берегу и все обнюхивает, видимо, в поисках лакомства. Поблизости же стоят каяки. Медведи обходят зеленые, оранжевые и желтые лодки, а затем останавливаются около крайнего красного каяка. Тогда же один из медвежат попытался залезть в небольшую лодку, но вскоре мать повела детенышей дальше, так что зверю осталось лишь сойти на берег.

В шутку авторы поста констатировали, что «жадные человеки делиться не захотели» — ни лодками, ни едой. В итоге животным не удалось угнать ни один каяк на Камчатке.

Ранее вблизи небольшого города Межгорье, находящегося в Башкирии, также запечатлели медвежат. Россиянка увидела животных, захотела угостить их колбаской и сняла все это на видео.

А незадолго до этого на Урале медведи-гаишники остановили водителя и проверили его на наличие сладкой взятки. Их заснял дальнобойщик в районе Перми.

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