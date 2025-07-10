Россиянка увидела медвежат, захотела угостить их колбаской и сняла все на видео

Россиянка увидела медвежат в Межгорье и захотела угостить их колбаской

Россиянка увидела медвежат, захотела угостить их колбаской и сняла все это на видео. Запись появилась в Telegram-канале Mash Batash.

Видео запечатлели вблизи небольшого города Межгорье, находящегося в Башкирии. В тот момент россияне ехали на машине, когда заметили сначала одного медведя, а потом и остальных его сородичей.

«О, это медвежатки, маленький ты какой, сладенький! А какой ты клевый, мамочки! Я просто в восторге!» — заявила женщина.

Затем она обращается к водителю автомобиля с просьбой поделиться лакомством с дикими животными. Тогда же один из «медвежаток» встает на задние лапы. «О, какой красивый! И колбаску, кинь колбаску!» — сказала очевидица. В итоге она дала зверю что-то съедобное, при этом добавив, что тот ее «не цапнет».

Незадолго до этого в Межгорье также сняли на видео медведя, залезшего в мусорку в поисках лакомства. В поисках лакомства он даже встал на задние лапы.

Ранее на Урале медведи-гаишники остановили водителя и проверили его на наличие сладкой взятки. Их заснял дальнобойщик в районе Перми. А незадолго до этого беспардонный морской лев отказался уходить от россиян без своего ужина, нагло залез к ним и попал на видео.