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20:25, 10 июля 2025Моя страна

Россиянка увидела медвежат, захотела угостить их колбаской и сняла все на видео

Россиянка увидела медвежат в Межгорье и захотела угостить их колбаской
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Россиянка увидела медвежат, захотела угостить их колбаской и сняла все это на видео. Запись появилась в Telegram-канале Mash Batash.

Видео запечатлели вблизи небольшого города Межгорье, находящегося в Башкирии. В тот момент россияне ехали на машине, когда заметили сначала одного медведя, а потом и остальных его сородичей.

«О, это медвежатки, маленький ты какой, сладенький! А какой ты клевый, мамочки! Я просто в восторге!» — заявила женщина.

Затем она обращается к водителю автомобиля с просьбой поделиться лакомством с дикими животными. Тогда же один из «медвежаток» встает на задние лапы. «О, какой красивый! И колбаску, кинь колбаску!» — сказала очевидица. В итоге она дала зверю что-то съедобное, при этом добавив, что тот ее «не цапнет».

Незадолго до этого в Межгорье также сняли на видео медведя, залезшего в мусорку в поисках лакомства. В поисках лакомства он даже встал на задние лапы.

Ранее на Урале медведи-гаишники остановили водителя и проверили его на наличие сладкой взятки. Их заснял дальнобойщик в районе Перми. А незадолго до этого беспардонный морской лев отказался уходить от россиян без своего ужина, нагло залез к ним и попал на видео.

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