Бывший игрок НХЛ заработает в ЦСКА десятки миллионов рублей за год

Бывший игрок НХЛ Даниэл Спронг заработает в ЦСКА 75 миллионов рублей за год

Бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Даниэль Спронг заработает в московском ЦСКА 75 миллионов рублей за год. Об этом сообщает Metaratings.

Контракт армейцев с 28‑летним нидерландским хоккеистом заключен до конца сезона‑2025/2026. Таким образом, по информации «Спорт-Экспресса», Спронг станет самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА наряду с Владиславом Каменевым, который также получает 75 миллионов рублей за сезон. Далее идут Денис Гурьянов, Павел Карнаухов и Спенсер Мартин, зарабатывающие по 55 миллионов в год.

В минувшем сезоне Спронг играл в НХЛ, защищая цвета «Ванкувера», «Сиэтла» и «Нью-Джерси». Он принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, забросив две шайбы и отдав пять результативных передач. Всего за карьеру на его счету 388 матчей в НХЛ.

17 июля стало известно, что французский новичок челябинского «Трактора» Пьеррик Дюбе заработает десятки миллионов рублей за сезон. По однолетнему контракту с челябинцами Дюбе получит 40 миллионов рублей.