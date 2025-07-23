Названо число установивших самозапрет на оформление кредитов россиян

Шадаев: Самозапрет на оформление кредитов установили уже 13,5 млн россиян

Самозапрет на оформление кредитов и займов, который с этого года россияне могут установить через портал «Госуслуги», оформили в настоящее время уже 13,5 миллиона человек. Об этом со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева сообщает РИА Новости.

Статистику министр озвучил на совещании президента России Владимира Путина с кабмином.

Также Шадаев отметил, что на том же портале уже более 800 тысяч граждан запретили совершение сделок с недвижимостью без очного присутствия.

Самозапрет на кредиты, действие которого не распространяется лишь на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры, россияне получили право устанавливать на «Госуслугах» с 1 марта. За первые три дня такой возможностью воспользовались 1,7 миллиона человек, а за три месяца — 10,7 миллиона человек.