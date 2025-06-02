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12:24, 2 июня 2025Экономика

Названо число установивших самозапрет на кредиты россиян

ОКБ: Самозапрет на кредиты установили почти 10,7 миллиона россиян
Вячеслав Агапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Самозапрет на кредиты установили почти 10,7 миллиона россиян. Число воспользовавшихся услугой граждан назвали РИА Новости в Объединенном бюро кредитных историй (ОКБ).

По данным организации, за три месяца работы сервиса россияне отправили 11,53 миллиона заявок на самозапрет. Также 504 тысячи клиентов сняли этот запрет — их доля составляет 4,4 процента. Сейчас самозапрет действует у 10,68 миллиона россиян.

Большая часть пользователей выбирают формат полного запрета на кредиты (10,5 миллиона и 91 процент от числа заявок). Самозапрет на онлайн-выдачи в банках и МФО подали 479 тысяч заявок (четыре процента). Полный запрет выдач в МФО применили 185 тысяч человек (два процента), полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках — 164 тысячи человек (один процент). Прочие воспользовались самозапретом в различных сочетаниях.

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Чаще всего услугой пользовались россияне в возрасте 35-45 лет (23 процента), 45-55 лет (21 процент). Получателей услуги среди граждан 55-65 лет меньше (20 процентов), среди россиян старше 65 лет их 17 процентов, а среди молодежи — семь процентов. При этом лидером по числу обращений стала Москва — жители столицы направили 1,13 миллиона заявлений на установку самозапрета.

Сервис самозапрета на кредиты начал действовать в России с 1 марта. Его можно бесплатно установить через портал «Госуслуги». В многофункциональных центрах (МФЦ) подобная возможность появится с 1 сентября. За первый месяц работы сервиса самозапрет установили 7,94 миллиона россиян.

С 1 июня 2025 года в России стало сложнее снять самозапрет. Для отмены этой опции потребуется использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). А раньше это можно было сделать через подтверждение по паролю или с помощью SMS-кода. Обращение будет рассматриваться в течение двух дней.

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