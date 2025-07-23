Глава Центробанка Азербайджана оценил ситуацию в торговле с Россией

ЦБ Азербайджана: Ситуация в отношениях с РФ не повлияла на двустороннюю торговлю

Охлаждение в отношениях в Россией не сказалось на объеме двусторонней торговли, заявил председатель Центробанка (ЦБ) страны Талех Кязимов. Его оценку ситуации приводит ТАСС.

«Россия является одним из наших основных торговых партнеров в ненефтяном секторе. Сегодня мы не видим кардинальных изменений в этой сфере», — сказал глава ЦБ.

Согласно данным азербайджанских таможенников, которые приводит агентство, товарооборот с Россией увеличился в январе — июне 2025-го год к году на 16,2 процента, 2,52 миллиарда долларов. При этом отмечается, что импорт товаров из РФ в постсоветскую страну вырос втрое большими темпами, чем поставки в обратном направлении.

Как отмечала в беседе с «Лентой.ру» директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Давыдова, доля Азербайджана во внешнеторговом обороте с Россией составляет менее процента, в то время как РФ для Азербайджана является основным торговым партнером.

Баку, который в случае торгового обострения рискует оказаться в более уязвимой позиции, сейчас закупает у Москвы нефть Urals для внутреннего потребления, а собственный сорт (Azeri Light) отправляет на экспорт. Также для Азербайджана Россия остается одним из главных рынков сбыта овощей и фруктов.

Ранее в Госдуме назвали главным последствием эскалации конфликта РФ и Азербайджана осознание, что Баку, у которого пропала необходимость выдавать себя за друга России, не тот, за кого себя выдавал.