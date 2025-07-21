В России высказались о главном последствии эскалации конфликта с Азербайджаном

Депутат Затулин: В России осознали, что Баку не тот, за кого выдавал себя

Главное последствие эскалации конфликта России и Азербайджана — осознание, что Баку не тот, за кого выдавал себя, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Последствия этой эскалации могут быть разные. Но главное последствие, которое давно должно было наступить, — это осознание нами в России того факта, что Азербайджан не тот, за кого себя выдает в наших отношениях. В течение долгого периода нам пудрили мозги разговорами о стратегическом партнерстве, союзничестве и так далее. Мы комплементарно к этому относились», — отметил Затулин.

Сегодня, по словам депутата, у Азербайджана пропала необходимость выдавать себя за лучшего друга России.

Они считают, что Россия сегодня слишком вовлечена в события на Украине, в конфронтацию с Западом, чтобы реагировать серьезно на действия Азербайджана, которые идут вразрез нашим национальным интересам Константин Затулин первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

«Азербайджан идет к тому, чтобы, выкрутив Армении руки, добиться своего, уйдя от прежних договоренностей, которые зафиксированы на бумаге. Например, что в случае, если открывается так называемый Зангезурский коридор, контроль за ним будут осуществлять российские миротворцы. Они сегодня намеренно обостряют отношения, чтобы не спрашивать у России, можно или нельзя, например, как это планирует сосед [президента Азербайджана Ильхама] Алиева [премьер-министр Армении Никол] Пашинян, отдать эту стратегическую трассу под контроль американцев. Эти планы премьер-министр Армении не скрывает», — рассказал он.

Также Затулин сообщил, что Азербайджан сегодня реализует свои планы при поддержке Турции.

«Можно только обсуждать, в какой мере это чисто азербайджанские, а в какой мере это уже турецкие планы. Турция, между прочим, это государство, которое не собирается из НАТО уходить. Если мы так внимательны к тому, чтобы НАТО не появилась на Украине, то почему мы настолько до сего дня были невзыскательны к тому, что Турция утверждалась на бывшем советском Кавказе?» — заключил депутат.

box#4057371

Ранее появились сообщения, что Россия и Азербайджан перешли на новый этап эскалации конфликта после решения Ильхама Алиева подать иск в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета AZAL.

Кроме этого, Алиев впервые открыто встал на сторону Украины, призвав Киев «не соглашаться на оккупацию». По словам президента Азербайджана, это заявление «созвучно чаяниям украинского народа».