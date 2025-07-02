Сын Ильхама Алиева не платит налоги за огромный особняк в Барвихе. Дом оценивается почти в три миллиарда рублей

Сын Алиева должен почти 1 млн рублей за элитный особняк в Барвихе

Сына президента Азербайджана Ильхама Алиева, 27-летнего Гейдара Алиева, уличили в неуплате налогов за особняк в Барвихе Московской области.

По данным источника, речь идет об объекте недвижимости, расположенном в элитном коттеджном поселке «Сады Майендорф». Его площадь — 1,6 тысячи квадратных метров, примерная стоимость — 35 миллионов долларов, или 2,7 миллиарда рублей.

Трасса в Барвихе Московской области Фото: Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

Утверждается, что наследник лидера республики задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России почти один миллион — 946 тысяч рублей.

Согласно информации источника, сотрудники подмосковного управления ФНС обращались в суд уже несколько раз и получали приказ о взыскании. Как уточняется в публикации, на сайте Федеральной службы судебных приставов дата рождения Гейдара Алиева указана с ошибкой в один день, поэтому найти его долги может быть затруднительно.

Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев Фото: Егор Алеев / ТАСС

Между Россией и Азербайджаном ухудшились отношения

Задержания представителей азербайджанской диаспоры из-за их возможной причастности к серии убийств в 2000-х годах в Екатеринбурге обернулись дипломатическим скандалом. Двое основных подозреваемых — братья Зиеддин и Гусейн Сафаровы — умерли после задержания, по версии следствия, из-за острой коронарной недостаточности. 1 июля стало известно, что арестован глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский, о чем сообщили в Госкомитете республики по работе с диаспорой.

Полиция Азербайджана остановила работу российского агентства Sputnik в Баку и арестовала двоих журналистов. Также в стране задержали граждан России по подозрению в наркоторговле.

Азербайджан заявил о нарушении прав своих граждан в России

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев вручил России ноту протеста во время визита в Министерство иностранных дел (МИД) РФ.

По данным МИД России, причиной стали «серьезные нарушения закона в Екатеринбурге». Российские правоохранительные органы обвинили в насильственных действиях, направленных на азербайджанцев.

Заместитель начальника Управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Азербайджана Самира Наджафзаде обвинила Москву в якобы нарушении прав соотечественников, проживающих в России.

В Кремле прокомментировали задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о задержаниях граждан Азербайджана в Екатеринбурге. Они были произведены в рамках расследования преступлений, отметил официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва никак не угрожает Баку. Спикер уточнил, что стороны обсуждают проблемные вопросы на уровне председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева. Также он не исключил, что Украина будет подливать масло в огонь в данной ситуации.

В Госдуме прокомментировали задержание азербайджанцев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий оценил озвученные Минздравом Азербайджана результаты экспертизы тел двух умерших в Екатеринбурге граждан республики.

«Когда наши правоохранительные органы пресекают деятельность различных ОПГ, в котором находятся граждане России, азербайджанцы по национальности, это вызывает всплеск недовольства у азербайджанских представителей власти. Но если бы на территории любого города Азербайджана была преступная структура из граждан Азербайджана русской национальности, то они бы положили конец деятельности этой структуры. Наша сторона никаких бы не высказывала упреков, потому что они преступники», — подчеркнул парламентарий.

В МИД предостерегли планирующих поездку в Азербайджан россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что планирующим поездки в Азербайджан согражданам необходимо тщательно учитывать текущую обстановку.

Дипломат отметила, что посольство РФ в Баку принимает звонки и готово предоставить информацию родственникам и близким задержанных российских граждан.

Алиев поблагодарил Зеленского за поддержку на фоне конфликта с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил украинского коллегу Владимира Зеленского за поддержку на фоне конфликта с Россией. Глава Украины выразил соболезнования в связи со смертями двоих азербайджанцев, задержанных в Екатеринбурге.

Политики договорились о скором проведении в Баку заседания межправительственной комиссии. «Было вновь подтверждено взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Украины», — проинформировала пресс-служба азербайджанского лидера.