Баку обвинил Москву в нарушении прав азербайджанцев

В Генпрокуратуре Азербайджана заявили о нарушении прав граждан в России

В Баку обвинили Москву в якобы нарушении прав азербайджанцев, проживающих в России. Подобное заявление сделала заместитель начальника Управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Самира Наджафзаде, передает Report.

«Права проживающих в России азербайджанцев нарушены», — высказалась она.

Ранее посол Азербайджана Рахман Мустафаев вручил России ноту протеста во время своего последнего визита в МИД РФ. Сообщается, что нота вручена «в связи с серьезным нарушением закона в Екатеринбурге».

В России не исключают влияние Украины на конфликт между Москвой и Баку. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, власти Украины намеренно искажают информацию о следственных действиях российской стороны в том числе в отношении граждан Азербайджана.