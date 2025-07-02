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12:52, 2 июля 2025Россия

В Кремле прокомментировали задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге

Песков: Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге прошли в рамках расследования
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

Задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли в рамках расследования преступлений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий по ситуации приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России заверил, что Москва никак не угрожает Баку.

Песков пояснил, что Россия и Азербайджан обсуждают проблемные вопросы на уровне председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева.

Песков также предположил, что Украина будет подливать масло в огонь в ситуации между Москвой и Баку.

До этого в Екатеринбурге удалось пресечь деятельность этнической преступной группировки, причастной к расправам в городе на протяжении 2000-2010-х годов. Азербайджан выражал в связи с этим официальный протест.

ЖЗЛ
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