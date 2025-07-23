Китай резко нарастил закупки одной российской крупы

«Агроэкспорт»: Поставки гречки из России в Китай выросли на 55 процентов

С января по июнь 2025 года Китай увеличил импорт российской гречки на 55 процентов в натуральном выражении. Такие данные «Агроэкспорта» опубликовало РИА Новости.

Всего в Китай поставили 183 тысячи тонн этой крупы на 49 миллионов долларов. При этом за аналогичный период 2024 года в КНР поступило около 118 тысяч тонн российской гречки. В стоимостном выражении рост импорта оценили в 17 процентов.

В начале июня стало известно, что Россия также довела до трехлетнего максимума экспорт гречки в США.

Также известно, что за шесть месяцев 2025 года Россия экспортировала в Китай вина на 2,6 миллиона долларов. Рост поставок в денежном выражении составил 19 процентов.

В то же время Россия не смогла войти в список ключевых поставщиков пшеницы в КНР. Уровень поставок упал в 19 раз.