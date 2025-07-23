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22:17, 23 июля 2025Спорт

«Ливерпуль» купил футболиста за 95 миллионов евро

«Ливерпуль» купил футболиста «Айнтрахта» Уго Экитике за 95 миллионов евро
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Уго Экитике

Уго Экитике. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Английский «Ливерпуль» купил футболиста немецкого «Айнтрахта» Уго Экитике за 95 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Сумма трансфера превысила 90 миллионов евро, с учетом бонусов она может вырасти до 95 миллионов. Контракт с французским игроком рассчитан на шесть лет — до июня 2031 года.

В минувшем сезоне Бундеслиги 23-летний нападающий принял участие в 33 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

В последнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» выиграл чемпионство. В Лиге чемпионов клуб дошел до 1/8 финала, где по итогам двух матчей уступил впоследствии выигравшему турнир «Пари Сен-Жермен».

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