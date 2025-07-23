Минобороны рассказало о полете российских ракетоносцев вблизи Аляски

Минобороны РФ: Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря

Министерство обороны России рассказало о полете самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вблизи Аляски. Заявление ведомства приводит ТАСС.

«Cтратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полета составила более 15 часов», — сообщили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 22 июля обнаружило и отследило российский военный самолет, действовавший в международном воздушном пространстве вблизи Аляски. В NORAD подчеркнули, что подобная активность авиации России происходит регулярно и не рассматривается как угроза.