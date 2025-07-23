Налоговую нагрузку на «Газпром» снизили

«Газпром» освободили от налоговой нагрузки по задолженности Nord Stream 2 AG

«Газпром» освободили от налоговой нагрузки по задолженности Nord Stream 2 AG. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС

Налоговую нагрузку на газовую компанию удалось снизить, признав нереальной к взысканию задолженность по процентам по долговым обязательствам оператора «Северного потока — 2».

Согласно тексту документа, для освобождения от уплаты налоговый агент и иностранный заемщик должны входить в одну международную группу компаний. На юрлицо должны быть наложены санкции, а прощение задолженности — происходить на основании утверждаемого иностранным судом соглашения в рамках финансового оздоровления бизнеса.

«Газпром» является единственным акционером оператора, у которого с 2022 года нет технической возможности обслуживать долг из-за санкций США. В мае Nord Stream 2 AG объявил о достижении мирового соглашения с кредиторами. Так как долги учитываются в отчетности, их исчезновение требует уплаты налогов, рассчитанных на соответствующую сумму, даже если долг простили.

В правительстве также обсуждают новые льготы для «Газпрома», который столкнулся с ухудшением финансового положения после потери большей части европейского рынка. Одной из мер поддержки рассматривают возможность снизить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).