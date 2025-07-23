Названа сумма вменяемых главреду Baza взяток

Сумма вменяемых взяток главреду Baza Трифонову не превысила 150 тысяч рублей

Общая сумма вменяемых взяток в деле главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова не превысила 150 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал продюсера Baza Татьяну Лукьянову на два месяца по подозрению в даче взятки.

До этого суд арестовал на два месяца Глеба Трифонова. Подозреваемый обещал суду не скрываться и являться к следователю, также его мама просила о домашнем аресте по месту ее жительства, однако их слова не были услышаны.