Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:49, 23 июля 2025Силовые структуры

Названа сумма вменяемых главреду Baza взяток

Сумма вменяемых взяток главреду Baza Трифонову не превысила 150 тысяч рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Общая сумма вменяемых взяток в деле главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова не превысила 150 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал продюсера Baza Татьяну Лукьянову на два месяца по подозрению в даче взятки.

До этого суд арестовал на два месяца Глеба Трифонова. Подозреваемый обещал суду не скрываться и являться к следователю, также его мама просила о домашнем аресте по месту ее жительства, однако их слова не были услышаны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины. О чем договорились стороны?

    Россиянам напомнили о штрафах за выброшенный из окна мусор

    Над российским городом прогремело около пяти взрывов

    Российский боец во время артобстрела сбил беспилотник

    Прокуратура внесла представление новгородскому Минкульту за концерт IOWA

    Женщину избили на улице за кражу пениса у прохожего

    Индия выведет из эксплуатации советские МиГ после 60 лет службы

    Звезда «Ворониных» рассказала о начале ремонта в квартире 14-летней дочери

    Мединский назвал деградацией предложение мэра Львова

    Утратившим имущество из-за атак ВСУ курянам выплатят компенсацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости