Продюсера издания Baza арестовали

Суд арестовал продюсера издания Baza Лукьянову на 2 месяца

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал продюсера издания Baza Татьяну Лукьянову на два месяца по подозрению в даче взятки. Об этом сообщил ее адвокат Егор Филин в беседе с ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Татьяне Лукьяновой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — рассказал собеседник агентства.

Ранее суд арестовал на два месяца главного редактора издания Baza Глеба Трифонова. Подозреваемый обещал суду не скрываться и являться к следователю, также его мама просила о домашнем аресте по месту ее жительства, однако их слова не были услышаны.