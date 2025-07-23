Россияне охладели к новостройкам

«Циан»: Предложение новостроек в России выросло на 12 % на фоне спада продаж

Россияне охладели к новым квартирам. На фоне спада продаж предложение на рынке первичной недвижимости продолжает расти, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные платформы «Циан».

За последний год объем предложения новостроек в России увеличился на 12 процентов, до 22 миллионов квадратных метров. Вместе с тем продажи в сегменте сократились на 26 процентов, показатель по итогам первого полугодия 2025-го составил 10,4 миллиона «квадратов».

Как показывает статистика, квартиры в новостройках остаются недоступными для большинства населения. В связи с этим россияне все чаще откладывают покупку, ожидая улучшения денежно-кредитной политики в стране. Более предпочтительным вариантом становится жилплощадь в уже сданной в эксплуатацию или почти готовой новостройке — на такие объекты девелоперы охотнее делают скидки. В среднем по городам-миллионникам сделки закрывают по цене на 4 процента ниже заявленной стоимости.

Объем предложения растет в том числе из-за переноса сроков сдачи домов. За последний год он в среднем вырос на 2 процента, достигнув 44 месяцев. Кроме того, застройщики все чаще выставляют на продажу объекты практически целиком, а не очередями, как практиковалось прежде. Такая стратегия направлена на привлечение внимания к строительству на ранних стадиях и повышение продаж. На июнь 2025 года по всей России нераспроданными остается 68 процентов жилья, за год показатель вырос на 4 процента. В ближайшие три года, как ожидают эксперты, сокращение объемов строительства приведет к дефициту ассортимента на рынке первичного жилья. Лишь за последний год ввод новых проектов упал на 22 процента.

Ранее стало известно о росте отказов в оформлении ипотеки. Российские банки отказывают более чем в половине заявок, и доля отказов растет второй месяц подряд. Финорганизации преимущественно одобряют ссуду заявителям с исключительной кредитной историей и низкой долговой нагрузкой.