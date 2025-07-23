Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
19:30 (Мск)
Райлли Опелка
Вашингтон (м)
Магда Линетт
Сегодня
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Вашингтон (ж)
Зиря
Сегодня
18:30 (Мск)
Хайдук
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Бранн
Сегодня
20:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
14:41, 23 июля 2025Спорт

Побивший исторический рекорд российский бегун рассказал о зарплате в 2500 рублей

Побивший исторический рекорд бегун Данилов рассказал о зарплате в 2500 рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Газета «Советский спорт»

Российский легкоатлет Алексей Данилов раскрыл размер своей зарплаты. Об этом сообщает Sports.

По словам 18-летнего спортсмена, он получает 2500 рублей в месяц. Из-за этого он долго бегал в шиповках за 3000 рублей. Новые шиповки ему подарил тренер Лев Лободин.

«Почувствовал ли разницу? Огромная! В моих старых шиповках стоишь на всей стопе. А в новых — как будто на носочках, только в нескольких местах дорожки касаешься», — отметил Данилов.

Ранее Данилов побил рекорд России в беге на 400 метров на соревнованиях в Бресте. Спортсмен показал результат 44,56 секунды. Таким образом, Данилов побил исторический рекорд России, установленный Виктором Маркиным, который тот совершил на Олимпийских играх 1980 года. Кроме того, спортсмен превысил юниорский рекорд Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гоните его с поста!» Зеленский подписал противоречивый закон и вызвал протесты на Украине. Почему это может разгневать Трампа?

    Пушилин рассказал о звонках украинских делегатов на Запад во время переговоров в Минске

    Диабетикам назвали способ безопасно наслаждаться ягодами и фруктами

    Гонорары уехавшей из России Земфиры сократились в два раза

    Биржевая стоимость бензина Аи-92 достигла 66,6 тысячи рублей

    Балет из арабской страны выступит на сцене Большого театра

    Место уволенной из-за скандального видео дочери об СВО чиновницы занял ветеран СВО

    Синоптик предупредил о росте частоты и интенсивности ливней в России

    Захарова назвала экс-посла США Терминатором после его слов о Лаврове

    Москвичам рассказали о погоде в начале августа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости