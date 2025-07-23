Побивший исторический рекорд российский бегун рассказал о зарплате в 2500 рублей

Побивший исторический рекорд бегун Данилов рассказал о зарплате в 2500 рублей

Российский легкоатлет Алексей Данилов раскрыл размер своей зарплаты. Об этом сообщает Sports.

По словам 18-летнего спортсмена, он получает 2500 рублей в месяц. Из-за этого он долго бегал в шиповках за 3000 рублей. Новые шиповки ему подарил тренер Лев Лободин.

«Почувствовал ли разницу? Огромная! В моих старых шиповках стоишь на всей стопе. А в новых — как будто на носочках, только в нескольких местах дорожки касаешься», — отметил Данилов.

Ранее Данилов побил рекорд России в беге на 400 метров на соревнованиях в Бресте. Спортсмен показал результат 44,56 секунды. Таким образом, Данилов побил исторический рекорд России, установленный Виктором Маркиным, который тот совершил на Олимпийских играх 1980 года. Кроме того, спортсмен превысил юниорский рекорд Европы.