Раскрыт любимый соус россиян

«Яндекс Еда»: Самым популярным соусом у россиян стал сырный

Сотрудники сервиса «Яндекс Еда» раскрыли любимый соус россиян. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

По данным специалистов, жители страны в больших городах чаще всего (35 процентов) заказывают сырный соус. «Он с большим отрывом стал самым популярным в мегаполисах», — уточнили эксперты.

Второе место (11 процентов) в списке досталось соусу «Цезарь», а третье — кисло-сладкому (9 процентов). Предпочтение также отдали чесночному соусу и барбекю.

Собеседники издания также подчеркнули, что выбор соуса у клиентов зависит от состава заказа. Так, к картофелю выбирают «Четыре сыра», «Сырный Пармеджано» и «Тар-тар». В то же время курицу сочетают с кисло-сладким чили, терияки и барбекю.

Женщины чаще заказывают «Цезарь», кисло-сладкий и сырный, мужчины — острый томатный, «Четыре сыра» и «Чипотл». Дети и подростки выбирают кетчуп, молодые люди — «1000 островов» и «Чипотл». У пользователей от 35 до 54 лет в фаворитах — «Гриль особый», а старшее поколение чаще других выбирает брусничный эксперты сервиса «Яндекс Еда»

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