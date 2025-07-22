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07:00, 22 июля 2025Моя страна

Россияне массово полюбили один прохладительный напиток

2ГИС: Количество запросов россиян о матче увеличилось более чем в два раза
Алина Черненко

Фото: Freepik

Вкусы россиян в прохладительных напитках заметно изменились за последние 12 месяцев. Исследование динамики соответствующих поисковых запросов за июнь 2024 и 2025 годов провели аналитики сервиса «2ГИС», его результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что соотечественники массово полюбили матчу — количество запросов об этом безалкогольном напитке увеличилось за год более чем в два раза (плюс 107 процентов). Кроме того, рост на 50 процентов показал айс-латте. Тем временем бабл-ти потерял 17 процентов, несмотря на то, что он остается самым популярным по числу поисковых запросов.

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В исследовании также говорится, что средняя цена освещающего фреш-напитка объемом 300 миллилитров в городах-миллионниках в июле 2025 года составляет около 300 рублей. Самым дорогим оказался бабл-ти (327 рублей), чуть дешевле (281 рубль) обойдется айс-кофе. А матча и бамбл-кофе в среднем стоят 274 и 270 рублей соответственно.

Ранее диетолог посоветовала некоторым россиянам заменить кофе на матчу. В этом напитке содержится больше кофеина, чем в зеленом чае, но меньше, чем в кофе.

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