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13:32, 1 июля 2025Забота о себе

Некоторым россиянам посоветовали заменить кофе на матчу

Диетолог Атаманова: Кофе можно заменить на матчу для лучшего засыпания
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Matcha & CO / Unsplash

Диетолог, эндокринолог Юлия Атаманова посоветовала некоторым россиянам заменить кофе на другой напиток — чай матча. В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала о свойствах этого чая.

По словам Атамановой, в матче больше кофеина, чем в зеленом чае, но меньше, чем в кофе: в 250 миллилитрах матчи его примерно 38-89 миллиграммов, а в таком же объеме кофе — 100-120 миллиграммов.

«Однако, если у вас есть жалобы на тревожность, раздражительность, проблемы со сном, быстрое сердцебиение после употребления кофе, то можно попробовать перейти с кофе на матчу. Сочетание кофеина и L-теанина в матче создает сбалансированный эффект: напиток улучшает ясность ума и концентрацию, одновременно способствуя ощущению спокойствия», — посоветовала диетолог.

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При этом при хорошей переносимости кофе необязательно заменять его на матчу — нет исследований, которые бы показали, что матча полезнее, чем кофе, отметила Атаманова.

Ранее диетолог-эндокринолог Антон Поляков посоветовал некоторым россиянам ограничить употребление клубники. По его словам, сделать это необходимо при наличии заболеваний ЖКТ и аллергии.

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