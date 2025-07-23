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14:11, 23 июля 2025Путешествия

Россиян предупредили об ужесточении контроля за пребыванием в странах Европы

В АТОР предупредили об ужесточении контроля за пребыванием россиян в Европе
Алина Черненко

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили об ужесточении контроля за пребыванием соотечественников в странах Евросоюза (ЕС) после введения новой биометрической системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES). Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что система заработает 12 октября 2025 года. Ее внедрение будет поэтапным, оно займет 180 дней и завершится 9 апреля 2026 года. EES будет автоматически регистрировать каждого въезжающего на территорию ЕС гражданина другого государства, фиксируя точное время и место пересечения границы Шенгенской зоны. При первом въезде путешественников обяжут предоставить отпечатки пальцев и биометрические данные лица. При следующих визитах в течение трех лет будут проводить только биометрическое сканирование лица.

В АТОР подчеркнули, что россияне, как и граждане других неевропейских стран, могут находиться на территории Шенгенской зоны 90 дней в течение любых 180 дней. Поэтому контроль за их пребыванием в Европе с внедрением EES ужесточится. Нарушения сроков будут фиксироваться автоматически, а это может привести к запрету на повторный въезд. Более того, если в систему попадет информация о запрете на въезд в одну из стран Шенгенской зоны, это может стать основанием для запрета посещения любых других государств, входящих в блок.

Ранее сообщалось, что россияне в первом полугодии 2025 года стали меньше интересоваться визами в Европу и больше — в США. Рост запросов соотечественников на шенгенские визы за указанный период составил лишь три процента — в 2024 году этот показатель равнялся 16 процентам.

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