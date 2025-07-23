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23:19, 23 июля 2025Экономика

Российская пенсионерка поверила мошенникам и лишилась единственного жилья

73-летняя жительница Сургута лишилась единственной квартиры из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Пенсионерка из Сургута поверила мошенникам и лишилась единственной квартиры и нескольких миллионов рублей. Внимание на ситуацию в российском регионе обратила пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В начале июля с 73-летней женщиной связались неизвестные, которые представились сотрудниками портала по оказанию госуслуг. Они рассказали, что ее персональные данные скомпрометированы и злоумышленники могут распоряжаться ее имуществом. Испугавшись потери единственного жилья, россиянка обратилась в агентство недвижимости, чтобы как можно скорее его продать.

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Сотрудники агентства обратили внимание на нервозность и спешку клиентки и решили уточнить, не принуждает ли ее кто-либо к совершению сделки, однако той удалось убедить их, что она действует по своей воле. После того, как договор купли-продажи был подписан, вопросы возникли и у сотрудников банка, поскольку пенсионерка сразу обналичила крупную сумму, вырученную с продажи жилья. После этого с россиянкой провели разъяснительную беседу, призывая в целях безопасности оставить деньги на счете. Невзирая на это, женщина не прекратила общаться с неизвестными, которые в дальнейшем представились сотрудниками ФСБ. Собеседники запретили сургутянке делиться подробностями общения с ними, грозясь в противном случае обвинить ее в разглашении гостайны. Вскоре после этого они убедили потерпевшую перевести более пяти миллионов рублей на якобы безопасный счет, после чего перестали выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Накануне стало известно, что 74-летняя москвичка, которую обманули аферисты, осталась без квартиры и более чем 20 миллионов рублей.

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