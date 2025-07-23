Школьники поймали огромную хищную рыбу и удивили целый штат

WXYZ-TV: В США школьники поймали уникального панцирника в штате Мичиган

В США школьники из штата Мичиган поймали огромного миссисипского панцирника и удивились, потому что он не водится в водоемах штата. Об этом пишет WXYZ-TV.

Уникальная рыба попалась 12-летнему Натану Уилсону из города Ливония в пруду парка Джейси. Мальчики рассказали, что хотели наловить синежаберных солнечников, которые там встречаются. Однако внезапно им на крючок попалось что-то очень большое. Школьники признались, что немного испугались, когда поняли, что им попался крупный панцирник. «Это довольно редкая рыба. Она вообще не должна здесь водиться», — сказал один из юных рыбаков, Макс Мерфи.

Они сфотографировали свой улов, проверили снимок в интернете и убедились, что им действительно попался миссисипский панцирник. Мерфи сразу же позвонил отцу и рассказал об уникальной хищной рыбе в пруду, но тот не поверил. «Мы все отнеслись к этому несколько скептически. Но они прислали нам фото, мы посмотрели, проверили в сети и подумали: "Эээ, может они и правы"», — рассказал родитель мальчика.

В итоге юные рыболовы отпустили уникальную рыбу. У них не было с собой весов и рулетки, поэтому точный ее размер неизвестен. Мальчики утверждают, что рыба была очень большой. Джон Бушкевич из Департамента природных ресурсов Мичигана также изучил фотографии и заявил, что это по-настоящему уникальный улов для штата.

Он предположил, что панцирника кто-то мог выпустить в пруд парка Джейсе, потому что обычно они водятся в Миссисипи за сотни километров от Мичигана. Теперь Бушкевич озабочен благополучием уникального обитателя парка, так как он может не пережить зимние холода.

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