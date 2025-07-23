Стало известно о росте спроса на мигрантов из дальнего зарубежья

«Ведомости»: Интерес российского бизнеса к мигрантам из дальнего зарубежья вырос

В последние месяцы интерес российского бизнеса к найму трудовых мигрантов из дальнего зарубежья вырос. Об этом со ссылкой на июльский доклад Центробанка «Региональная экономика» и комментарии экспертов пишут «Ведомости».

Например, в Тамбовской области появились квоты для приезжих из Юго-Восточной Азии и Африки, а в Орловской области производитель кабельной продукции собирается трудоустроить мигрантов из африканских стран.

Сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Юлия Флоринская подтвердила, что доля мигрантов из дальнего зарубежья растет.

Численность последних можно определить по количеству действующих разрешений на работу. Так, к концу первого полугодия 2025 года их было 171 тысяча, а годом ранее — 129 тысяч. Число заключенных договоров с работниками из стран дальнего зарубежья выросло на 64 процента — с 43 тысяч до 71 тысячи

В то же время количество действительных патентов для мигрантов из отдельных стран СНГ увеличились на шесть процентов — с 1,9 миллиона до 2,14 миллиона разрешений, а темпы роста числа работников по патенту составили 30 процентов — 607 тысяч против 459 тысяч. Таким образом, традиционные направления трудовой миграции остаются доминирующими, но конкуренция со стороны остальных стран увеличивается.

В Банке России объясняют такую динамику ужесточением миграционного законодательства для иностранных работников в ряде регионов. Младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский объяснил, что на граждан стран, с которыми у России установлен визовый режим, вводимые ограничения не распространяются, поэтому бизнесу зачастую выгоднее обратиться туда, чтобы не сталкиваться с проблемами.

По мнению Флоринской, антииммигрантская риторика, по большей части направленная на приезжих из Средней Азии, также влияет на настроения работодателей. Впрочем, она не верит, что эта причина станет основной, потому что нанимать мигрантов из ближнего зарубежья по-прежнему проще и менее затратно.

Ранее Минтруд опроверг слова главы Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина о том, что в 2025 году в Россию завезут миллион трудовых мигрантов из Индии.