«Люди умеют работать». В Россию могут приехать миллионы трудовых мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи

Глава УТПП Беседин: В Россию может приехать миллион мигрантов из Индии

В Россию могут приехать миллионы трудовых мигрантов. Об этом сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.

По его словам, с Индией достигнуты договоренности о приезде миллиона специалистов. Таким образом, например, планируется решить серьезный дефицит высококвалифицированных кадров в Свердловской области. В Екатеринбурге откроется новое генконсульство этой страны.

Занимать вакансии гастарбайтеры будут на предприятиях промышленной металлургии и машиностроения, то есть речь идет о высококвалифицированных специалистах, заявил Беседин. Он напомнил, что Индия — крупнейшая металлургическая страна, а работники оттуда обладают необходимыми высокими компетенциями.

Также планируется прийти к аналогичным соглашениям со Шри-Ланкой и Северной Кореей, отметил глава УТПП.

Пассажиры поезда Москва – Душанбе взвешивают багаж на перроне Казанского вокзала. . Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

В России призвали привлекать к работе в стране мигрантов из Северной Кореи

Председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников призвал после заключения соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, тем более после участия в СВО северокорейцев, дать им возможность работать в России. Присутствие северокорейских рабочих в российской экономике считает полезным и депутат Ярослав Нилов.

Согласно данным южнокорейского агентства «Ёнхап», в 2024 году в РФ въехал 13 221 гражданин Северной Кореи, что примерно в 12 раз больше, чем за год до этого. В девелоперской группе Eskadra спрогнозировали, что до конца 2025 года число работников из КНДР на российских стройках достигнет 50 тысяч человек. В настоящее время монолитными, фасадными и отделочными работами занимаются около 15 тысяч северокорейцев.

Перед началом салюта в честь столетия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Трудовых мигрантов в России оказалось вдвое меньше, чем 10 лет назад

Численность приезжих, которые прибыли в Россию на заработки, в два раза меньше, чем была десять лет назад, заявила сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС, демограф Юлия Флоринская. Так, в 2013-2014 годах в стране работали около шести-семи миллионов мигрантов, а теперь, согласно данным МВД, их численность составляет около трех-трех с половиной миллионов человек.

По данным Флоринской, более 60 процентов трудовых мигрантов сосредоточены в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях. Большинство приезжих — 85 процентов — граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а ранее их доля составляла менее 20 процентов, отметила она.