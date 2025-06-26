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14:55, 26 июня 2025Экономика

Число северокорейских рабочих в России оценили

Eskadra: На стройках в России трудятся 15 тысяч рабочих из Северной Кореи
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

На стройках в России трудятся 15 тысяч рабочих из Северной Кореи. Число занятых мигрантов оценили в девелоперской группе Eskadra, сообщает РИА Новости.

Сейчас северокорейцы преимущественно заняты монолитными, фасадными и отделочными работами. По прогнозам экспертов, до конца 2025 года число работников из КНДР вырастет втрое и достигнет 50 тысяч человек.

Председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников выступил за привлечение трудовых мигрантов из Северной Кореи для работы в России. Он призвал после заключения соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, тем более после участия в СВО северокорейцев, дать им возможность работать в России.

По данным южнокорейского агентства «Ёнхап», в прошлом году в Россию въехали 13 221 гражданин Северной Кореи, что примерно в 12 раз больше, чем в 2023 году. По образовательным визам прибыли 7887 человек, что может говорить о том, что Северная Корея использует студенческие визы, чтобы отправлять соседям рабочую силу, предполагает «Ёнхап».

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