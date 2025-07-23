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18:57, 23 июля 2025Силовые структуры

Суд принял решение по учредителю банка из дела бывшего замглавы Минобороны России

Суд в Москве заочно арестовал учредителя банка «Интеркоммерц» Крыжановского
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно арестовал учредителя банка «Интеркоммерц» Павла Крыжановского, обвиняемого в растрате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Крыжановский находится в розыске, уточняет ТАСС.

В 2016 году Арбитражный суд города Москвы признал «Интеркоммерц» банкротом, а Центробанк отозвал лицензию на банковские операции. Эта кредитная организация фигурирует в уголовном деле бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова.

1 июля Мосгорсуд приговорил его к 13 годам лишения свободы за хищение более четырех миллиардов рублей. Он признан виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

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