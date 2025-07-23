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13:30, 23 июля 2025Спорт

Тарасова поделилась подробностями о своем здоровье

Тренер Татьяна Тарасова назвала враньем сообщения о ее плохом самочувствии
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «Абзацем» рассказала о своем самочувствии в связи с появлением сообщений об ухудшении ее здоровья.

Тарасова опровергла информацию о том, что ее состояние ухудшается. «Сообщения о моем плохом самочувствии — вранье. У меня все прекрасно», — заявила тренер.

Ранее неоднократно сообщалось об ухудшении состояния здоровья Тарасовой. 17 июля появилось видео с ней в инвалидной коляске — помощник привез ее на церемонию прощания с кинорежиссером Александром Миттой.

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