Тарасова поделилась подробностями о своем здоровье

Тренер Татьяна Тарасова назвала враньем сообщения о ее плохом самочувствии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «Абзацем» рассказала о своем самочувствии в связи с появлением сообщений об ухудшении ее здоровья.

Тарасова опровергла информацию о том, что ее состояние ухудшается. «Сообщения о моем плохом самочувствии — вранье. У меня все прекрасно», — заявила тренер.

Ранее неоднократно сообщалось об ухудшении состояния здоровья Тарасовой. 17 июля появилось видео с ней в инвалидной коляске — помощник привез ее на церемонию прощания с кинорежиссером Александром Миттой.