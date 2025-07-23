Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
19:30 (Мск)
Райлли Опелка
Вашингтон (м)
Магда Линетт
Сегодня
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Вашингтон (ж)
Зиря
Сегодня
18:30 (Мск)
Хайдук
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Бранн
Сегодня
20:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
14:16, 23 июля 2025Спорт

Туктамышева сравнила цены на продукты в России и США

Туктамышева о ценах на продукты в США: Немного дороже, чем в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева после посещения США сравнила цены на еду в России и Америке. Об этом сообщает Sports.

Она назвала продукты в магазинах дорогими. «Меньше чем на 100-150 долларов я практически ни разу не закупалась. Обычно брала продукты на неделю», — рассказала Туктамышева.

По мнению фигуристки, в России еда немного дешевле. «Конечно, если не брать все с приставкой "эко", не искать продукты без добавок и ГМО, то можно нормально жить. Но если переходить на якобы здоровую еду (она, скорее всего, правда, качественнее), то получается в разы дороже», — добавила Туктамышева.

Ранее фигуристка вспомнила о страшном моменте, который она пережила во время жизни в Москве. По ее словам, это необходимость за 200 метров перестроиться на автомобиле из крайнего левого в крайний правый ряд на Ленинградском шоссе.

27-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. Чемпионка мира и Европы продолжает участвовать в шоу, а также комментирует соревнования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму идет масштабная хакерская атака. На полуострове есть проблемы со связью

    Известный российский рэпер исчез из базы розыска МВД

    В Госдуме ответили на заявление украинского дипломата о переговорщиках из России

    Российские войска нанесли серию ударов в Харьковской области

    В России спасли полгода жившего с пластиковым колпачком в легких школьника

    Украинская делегация прибыла в Турцию на переговоры

    В России подсчитали самые высокие зарплаты фрилансеров

    В Госдуме ответили на вопрос о запрете числа 666 после признания сатанизма экстремизмом

    Боня высказалась об уколах для похудения фразой «я квадрат»

    На Украине также подтвердили подготовку встречи Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости