Глава переговорной группы Умеров прибыл на переговоры отдельно от делегации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава переговорной группы Украины Рустем Умеров прибыл на переговоры с Россией в Стамбуле отдельно от своей делегации. Об этом сообщает РИА Новости.

Умеров приехал во дворец Чираган в Стамбуле раньше российских представителей около 18.00 по мск. Он приехал на машине отдельно от своей делегации, так как ранее украинские дипломаты к месту переговоров еще не приезжали.

Ранее представители Турции первыми приехали на место переговоров России и Украины в Стамбуле. Отмечается, что кортеж с главой Национального управления разведки Турции Ибрагимом Калыном заехал на территорию дворца Чираган около 17:17 по московскому времени.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться немедленного и полного прекращения огня на переговорах с Россией. «И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня», — написал он.

