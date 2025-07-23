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00:03, 24 июля 2025Экономика

Утратившим имущество из-за атак ВСУ курянам выплатят компенсацию

Хинштейн: Курянам, утратившим имущество из-за атак ВСУ, выплатят 195 тыс рублей
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

В Курской области жителям домов вне приграничья, которые утратили имущество из-за атак Вооруженных сил Украины, выплатят компенсацию в размере 195 тысяч рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Подписано постановление Правительства Курской области о выплате в размере 195 тысяч рублей жителям домов вне приграничья, подвергшимся атакам ВСУ и получившим федеральную выплату по 150 тысяч рублей в связи с утратой имущества», — уточнил врио губернатора Курской области. Региональная мера поддержки, отметил он, начнет действовать с 6 августа нынешнего года. Чиновник добавил, что выплаты достанутся всем, кому пришлось временно оставить дома из-за повреждения жилья — в общей сложности это 445 человек.

По мнению Хинштейна, данная мера является справедливой, поскольку жильцы домов вне приграничья не подпадают под федеральные выплаты, хотя они остались без мебели, техники и других ценных вещей и им так же, как и переселенцам, пришлось арендовать новое жилье либо переезжать в пункты временного размещения. «На эти деньги жители смогут хотя бы частично приобрести то, что потеряли, и вновь обустроить жилье после того, как будут завершены восстановительные работы!» — заключил врио главы Курской области.

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Ранее Хинштейн заявлял, что размер выплат курянам за разрушенное из-за ударов ВСУ, составит 195 тысяч рублей на каждого члена семьи из расчета 65 тысяч рублей за три месяца. Помимо этого, он призвал президента России Владимира Путина продлить выплаты для жителей курского приграничья до момента, пока те не вернутся в свои дома.

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