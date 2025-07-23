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12:34, 23 июля 2025Россия

В российском городе 15-летний школьник пытался сбежать из дома и застрял в окне

В Златоусте школьник пытался сбежать из дома и застрял в оконной решетке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

В городе Златоуст Челябинской области 15-летний школьник пытался сбежать из дома и застрял в оконной решетке. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, юношу в квартире закрыли родители. Он захотел покинуть помещение через окно, однако не рассчитал габариты.

Спасатели прибыли вытаскивать несостоявшегося беглеца с помощью гидравлики. Спустя некоторое время домой вернулись родители школьника.

До этого стало известно, что жительница Екатеринбурга заперла в квартире двоих сыновей 9 и 11 лет из-за испорченного ими дивана и поплатилась.

Россиянка обратилась в полицию и заявила о пропаже детей. Прибывшие оперативники смогли установить, что братья выбрались из жилища через балкон второго этажа. В самой квартире обнаружили горы мусора. В отношении горожанки были выписаны административные протоколы.

ЖЗЛ
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